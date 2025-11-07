Tesla’dan Elon Musk’a 1 trilyon dolarlık ödeme

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, üst düzey yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'da maaş krizi sona erdi. Hissedar oylamasında Elon Musk, 1 trilyon dolarlık güven oyu aldı.

TESLA'DAN MUSK'IN 1 TRİLYON DOLARLIK MAAŞ PAKETİNE ONAY

Tesla CEO'su Elon Musk perşembe günü, tarihin en büyük kurumsal maaş paketini hissedarlardan onay aldı. Yatırımcılar, elektrikli araç üreticisini yapay zeka ve robotik devi haline getirme vizyonunu destekledi. Öneri yüzde 75'in üzerinde destekle onaylandı.

TESLA'YI BIRAKMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Elon Musk, istediği trilyon dolarlık ödeme paketini onaylamazsa Tesla'daki CEO'luk görevinden ayrılabileceği yönünde tehditvari bir açıklama yapmıştı

Musk, hissedarlardan istediğini almak adına şirketin geliştirdiği insansı robot üzerinden "Maaş ya da ödeme deniyor ama gidip o parayı harcayacak değilim." demişti.

1 TRİLYON DOLARLIK HİSSE ALABİLİR

Tesla CEO'su Elon Musk, on yıl içinde performans hedeflerine ulaşırsa şirketten 1 trilyon dolar değerinde hisse alacak. Zaten dünyanın en zengin insanı olan Musk'a yapılacak ödemeler şirketin değerini 878 milyar dolara düşürecek.

Musk'ın önümüzdeki on yıl için hedefleri arasında 20 milyon araç teslimatı, 1 milyon robotaksi operasyonu, 1 milyon robot satışı ve 400 milyar dolara kadar temel kar yer alıyor.