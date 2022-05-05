Thodex’te ilginç savunma: 125 milyon TL’den haberim yok

356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıkları dün ilk kez hakim karşısına çıktı. CEO Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlayan davaya Özer kardeşlerin ifadesi, tutuklu sanıklar ve Özer'in avukatı ile mahkeme başkanının diyalogları, tartışmaları damga vurdu. 1 sanıklı davada 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen ve Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar duruşma salonunda yerini aldı. Hakim, Özer'in ablası Serap Özer'e hesabına yatırılan 125 milyon lirayı sordu. Serap Özer söz konusu para girişinden haberi olmadığını iddia etti. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer aylık gelirinin 40 bin dolar olduğunu, haklarındaki suçlamaya inanmadığını belirterek, "Gerçekten suçlu olsam kaçmaz mıydım?" diyerek ironik bir savunmaya imza attı. Sanıklardan Cem Uzunoğlu ise Faruk Fatih Özer'in twitter üzerinden "arıza var" mesajı yayınlayınca şirketin toplandığını ancak sistemde bir arıza olmadığını itiraf etti. Mahkeme başkanı, "Neden Faruk Fatih'in ekmeğine yağ sürdünüz" diyerek tepki gösterince "Kullanıcıları korumak için sistemin kapatılması gerekiyordu" dedi.