THY, 2 Aralık’ta Irak’taki haftalık frekans sayısını 46’ya çıkaracak

Ekşi, daha önce askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı'na THY'nin İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşu dolayısıyla düzenlenen açılış etkinliğinde konuştu.

Açılışa Ekşi, Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Irak Türkmenleri yetkilileri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ve Kerkük'teki Türkmen iş insanları da hazır bulundu.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK6890 sefer sayılı uçak Kerkük Havalimanı'na saat 13.00'te iniş yaptıktan sonra THY yetkilileri ile Iraklı yetkililer kurdele kesti.

Ekşi, Irak'ın Türkiye'nin komşusu olmasının yanı sıra sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda iki ülkenin bağlarının çok eskilere ve derinlere uzandığını anlatarak "Halihazırda Irak'taki 5 noktaya haftada toplam 42 frekans uçuyoruz. 2 Aralık itibarıyla Kerkük'ü de haftada 4 frekans olacak şekilde uçuş ağımıza dahil edeceğiz. Böylelikle Irak uçuşlarımızın haftalık frekans sayısını 46'ya çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Bugünün THY için ayrı bir önemi olduğunun altını çizen Ekşi, Kerkük'ün uçuş ağlarına dahil edilmesiyle Kerkük'e uluslararası uçuş gerçekleştiren ilk hava yolu olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Ekşi, başlattıkları seferlerin Kerkük'e, bölge halkına, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunmasını ve hayırlı olmasını diledi.

THY olarak Kerkük'ü uçuş ağlarına kattıkları için mutlu olduklarına işaret eden Ekşi, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki orta ve uzun vadede Irak, turizm ve ticaret anlamında önemini artırmaya devam edecek ve biz de Irak'ın bu potansiyeline yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Kerkük'ün insanlarını, değerlerini ve güzelliklerini İstanbul'a ve dünyaya bağlayacak olmak, bununla birlikte, ortaya çıkacak yeni fırsatlara vesile olmak bizler için son derece mutluluk ve heyecan verici. Hem Irak'ın hem de Kerkük'ün turizm, ticaret ve kültürel ilişkiler anlamında gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak adına Türk Hava Yolları olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edecek, ülkelerimiz arasındaki tarihi kardeşlik bağlarını daha güçlendirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz."

Kerkük Valisi Rakan Said de bu özel günü çok değerli gördüklerini ve bugünü Kerkük için tarihi bir gün olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin derin olduğunun altını çizen Said, Kerkük Havalimanı'nın uluslararası alanda güvenilir bir yer olarak bilindiğini dile getirdi.

ASKERİ ÜS OLARAK KULLANILAN KERKÜK HAVALİMANI SİVİL UÇUŞLARA AÇILDI

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı, 16 Ekim'de düzenlenen törenle resmen hizmete açılmış, 20 Ekim'den itibaren iç ve dış hat uçuşları başlamıştı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük Havalimanı'nın tüm uluslararası standartlara uygun ve sivil uçuşlara hazır olduğunu belirtmiş, ülkedeki yolcu ve kargo taşımacılığına ciddi anlamda katkı sağlayacağını kaydetmişti.