THY, 4 Aralık’ta Sidney seferlerine başlıyor

TÜRK Hava Yolları (THY) uçuş ağına Avustralya'nın Sidney şehrine uçuşlara başlayacak. Havayolu şirketinin Avustralya'da direk uçuş gerçekleştireceği şehir olacak. Havayolu şirketinin 4 Aralık tarihi itibarıyla başlayacak olan İstanbul- Sidney seferleri haftada 4 gün gerçekleştirilecek. Seferler, Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçaklarla icra edilecek. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Kıtada bizim için yeni bir sayfa açan Sidney'in lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni rota, uçuş ağımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda misafirlerimizi Türk Hava Yolları konforu ve misafirperverliğiyle buluşturarak, Avustralya'daki varlığımızı bir kez daha teyit ediyor. Bu kıtaya tek seferde uçuş yapabilecek kapasitede uçağımızı teslim aldığımızda Sidney, Avustralya'da aktarmasız uçuş yapılan ilk destinasyonumuz olacak" dedi. Sidney Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham ise şunları söyledi: "Türk Hava Yolları'nın ilk kez Sidney'e inerek, Avrupalı gezginlere eyaletimizi tanıtmasından dolayı heyecanlıyız. Sidney, Avustralya'ya açılan bir kapıdır ve bu yeni rotanın desteklenmesi, gerekir." Sidney Havalimanı CEO'su Scott Charlton ise THY'nin gerçekleştireceği ilk uçuşu sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.