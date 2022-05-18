THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’i metaverse dünyasında

EuroLeague basketbol işbirliği ile hayata geçirilen çok kullanıcılı sanal deneyim, taraftarlara kendi avatarlarını kişiselleştirerek sevdikleri takımının kıyafetlerini giymelerine olanak sağlayacak. Ödüllü oyunlardan diğer taraftarlarla sohbete, canlı konser dahil gibi birçok özel etkinliğe erişim olanağı tanıyacak deneyime katılmak isteyen taraftarlar, herhangi bir mobil cihaz, tablet veya bilgisayar aracılığıyla euroleagueland.net'i ziyaret edebilecek.Sırbistan'daki 'Dörtlü Final' maçlarını yerinde izleyecek taraftarlar ise aralarında 50 bin Miles& Smiles mili ödüllü en uzun atlamanın da yer aldığı bir çok etkinliğe katılma şansı yakalayacaklar.

GURUR DUYUYUORUZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "Bir kez daha prestijli Euroleague Final Four'un isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Bu büyüklükteki spor müsabakaları, başarıya gitmek için gerekli olan adanmışlık, yoldaşlık ve tutkuyu yansıtıyor. Bu meziyetler, Türk Hava Yolları'nın, dünyanın her yerindeki insanları, ülkeleri ve kültürleri birleştiren lider havayolu olabilmesi için sahip olduğu ruhu ve misyonu yansıtıyor. Önümüzdeki birkaç gün bu değerleri taşıyarak yarışacak olan tüm takımlarımıza bol şans diliyor, ayrıca taraftarlarımızı küresel olarak bir kez daha birleştirecek olmaktan dolayı da çok heyecan duyuyoruz"dedi.

THY EN ZOR ZAMANLARIMIZDA BİZİMLEYDİ

Euroleague Basketbol CEO'su Jordi Bertomeu ise "Amacımız gerçek bir tutku olan basketbol etrafında fanlar adına duygu dolu inanılmaz bir deneyim yaşatmak. Bu sebeple Belgrad'a gelen fanların yanında evlerinden Final Four'u takip edecek hayranlarla bu anı kutlamak çok önemli. Bütün medya ortaklarımız ve sponsorlarımıza, özellikle Türk Hava Yolları'na şükranlarımı iletmek istiyorum. En zorlu zamanlarımızda bile bizimle durduğunuz için teşekkürler "ifadelerini kullandı. Avrupa'nın en üst düzey basketbol turnuvası olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'i 19-21 Mayıs tarihlerinde Real Madrid, FC Barcelona, Anadolu Efes ve ve Olympiakos Piraeus arasında oynanacak.