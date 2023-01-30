THY Başkanı Bolat: İstanbul’u dünyanın lojistik merkezi haline getiriyoruz

ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY olarak havacılık tarihinin başlangıcından günümüze kadar olan süreçte hatırı sayılır bir yol aldıklarını ve çok önemli başarılara imza attıkların söyledi. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan THY'nin beklentilerin ötesinde sunduğu hizmet kalitesi ve çevik yapısıyla rakiplerinden pozitif yönde ayrıştığının altını çizen Bolat "Dünyanın en büyük hub'ları (aktarma merkezi) arasında yer alan mega kargo tesisimiz SMARTIST'i inşa ettik. Bu stratejik yatırımımız ile doğu ve batı arasındaki ticaretin köprüsü olduk. Tüm bu başarılarımız coğrafi avantajımız kadar, havacılığın başlangıç dönemlerinde, 'İstikbal göklerdedir' vizyonu doğrultusunda çizilen stratejinin bir sonucudur ve asla tesadüf değildir" dedi.