THY Başkanı Bolat: THY sporda da bir numara olmalıdır

THY SPORDA DA BİR NUMARA OLMALIDIR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "Türk Hava Yolları nasıl kendi alanında bir numaraysa, sporda da bir numara olmalıdır. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Başarıya ulaşmamızda en büyük etken de markamızı yüceltme konusundaki motivasyonumuz ve adanmışlığımızdır" dedi.