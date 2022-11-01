THY Başkanı Bolat: THY sporda da bir numara olmalıdır

THY yönetimi bugün başlayacak voleybol ligi Avrupa maratonu öncesinde THY Spor Kulübü Voleybol Takımı ile öğlen yemeğinde bir araya geldi. THY'nin Yeşilköy' deki yönetim binasında düzenlenen yemeğe THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Eğitim Başkanı Kübra Filikçi, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Mehtap Özlem Salihoğlu, İştirakler Başkanı Ayşegül Denli, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdür Yardımcısı Ali Emre Yıldırım, Kulüp Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli, oyuncular ve teknik kadro katıldı.
THY SPORDA DA BİR NUMARA OLMALIDIR
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "Türk Hava Yolları nasıl kendi alanında bir numaraysa, sporda da bir numara olmalıdır. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Başarıya ulaşmamızda en büyük etken de markamızı yüceltme konusundaki motivasyonumuz ve adanmışlığımızdır" dedi.
Takım kaptanı Şeyma Ercan yemek sonunda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'a üzerinde tüm oyuncuların imzalarının bulunduğu voleybol topu verirken THY yönetimi de oyunculara ve teknik ekibe çeşitli hediyeler verdi.