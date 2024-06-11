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Giriş Tarihi: 11.6.2024

THY hizmet ihracatı şampiyonu oldu

THY hizmet ihracatı şampiyonu oldu
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları (THY), 2023'te 21 milyar dolarlık ihracatı ile ''İhracat Şampiyonu'' ödülüne layık görüldü. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Alınan ödülle ilgili açıklamalarda bulunan Bolat "Ülkemize 3 bin dolar para bırakabilecek turist segmentlerine yoğunlaştığımızda ihracat fazlamız daha da artacaktır. ABD, Kanada, Meksika, Japonya, Kore, Çin, Endonezya Malezya olmak üzere 11 ülke belirledik. Bu ülkelerden 10 milyon turist getirip ülkemize 30 milyar dolar gelir getirmek üzere Turizm Bakanlığımızla, TGA ile ve hizmet ihracatındaki ilgili paydaşlarımızla çalışmalarımız var" dedi.
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THY hizmet ihracatı şampiyonu oldu
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