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Giriş Tarihi: 15.1.2024 21:06

THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı.

AA
THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı

Lizbon-İstanbul hattında 2005'te direkt uçuşlara başlayan THY, şimdiye kadarki uçuşlarda yolcu sayısının 2 milyona ulaşmasını kutladı.

Uluslararası Lizbon Havalimanı'nda kutlama yapan THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcu olan Ana Rita Gaspar Soares'i özel bir törenle karşılayarak, pasta kesti.

Kutlama karşısında şaşıran Portekizli Soares'e, THY'den Lizbon-İstanbul gidiş ve dönüş iki kişilik bilet hediye edildi.

THY Lizbon Müdürü Ahmet Şahiner, 2 milyon yolcuyu geçmelerinin yeni bir kilometre taşı oluşturacağını vurgulayarak, bunda emeği geçen tüm yolculara, Lizbon'daki ortaklarına ve ekibine teşekkür etti.

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THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı
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