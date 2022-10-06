Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY, New York borsasında açılış zilini çaldı
Giriş Tarihi: 6.10.2022 04:17

THY, New York borsasında açılış zilini çaldı

AA
THY, New York borsasında açılış zilini çaldı

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en önemli simgelerinden biri olan Empire State Binası'na çıkma koşusu dolayısıyla düzenlenen etkinlikte New York borsasının açılış zilini çaldı

Bu sene 44'üncüsü yapılacak 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusunun ana sponsorluğunu (presenting sponsor) THY üstlendi.

THY, Empire State Binası'na çıkma koşusu dolayısıyla, dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip borsası olan ve piyasa değeri en büyük şirketlere ev sahipliği yapan New York borsasında düzenlenen etkinlikte borsa işlemleri açılış zilini çaldı.

ABD iş dünyasının kalbi Wall Street'teki New York borsası binasında düzenlenen törene, THY New York Müdürü Emre İsmailoğlu, THY Amerika Kargo Satış Başkan Yardımcısı Mehmet Gürkan, THY New York Pazarlama Şefi Abdullah Buğra Erarslan, THY New York Kurumsal Satış Şefi Nur Bülbüloğlu ve Empire State Realty Trust Başkanı Tony Malkin katıldı.

Empire State Binası'na çıkma koşusu 6 Ekim'de New York yerel saatiyle 20.00'de gerçekleşecek.

Geçen sene olduğu gibi bu sene de yarışmada dünyanın farklı ülkelerinden gelen atletler ter dökecek.

Bu sene ilk defa Empire State Binası'nda bulunan şirket çalışanlarından da yoğun katılım bekleniyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY, New York borsasında açılış zilini çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA