THY uçak filosunu büyütmeye devam ediyor: 7’nci Airbus A350-900 İstanbul’da

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ EKRANLARA SAHİP



THY'nin A350-900 uçağı, modern ve konforlu, 32 adet "Business" ve 297 adet "Comfort ekonomi" olmak üzere 329 koltuklu iki sınıf kabin düzenine sahip. Buna ek olarak uçak, uzun mesafeli uçuşlarda daha keyifli bir yolcu deneyimi için yüksek çözünürlüklü ekranlar ve internet bağlantısı sunan en yeni nesil uçak içi eğlence sistemi ile donatılmış durumda.



A350'ler, en yeni aerodinamik tasarıma, karbon fiber gövde ve kanatlara ve yeni nesil yakıt tasarruflu Rolls-Royce motorlara sahip. Bu son teknolojiler birlikte, yakıt ve emisyon tüketiminde yüzde 25'lik bir azalma ile rakipsiz bir verimlilik sunuyor. A350 XWB kabini, çift koridorlu uçak sınıfının en sessizidir; yolculara ve mürettebata en konforlu uçuş deneyimini sunan en modern uçak içi ürünlere sahip.

FİLODAKİ UÇAK SAYISI 380'E ULAŞTI



Öte yandan, THY'nin filosuna katılan son uçakla birlikte Airbus üretimi uçak sayısı 186 oldu. Böylelikle yolcu uçağı sayısı 360'a çıkarken, kargo dahil tüm uçak sayısı da 380'e ulaştı.