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Giriş Tarihi: 5.1.2023 11:31

THY ve MIAT Mongolian Airlines ortak uçuş anlaşması yaptı

Türk Hava Yolları (THY) ile Moğolistan'ın bayrak taşıyıcısı MIAT Mongolian Airlines ortak uçuş anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma ile yolculara Türkiye ve Moğolistan arasında direkt uçuşlarda ve İstanbul üzerinden 10 farklı noktaya yapacakları bağlantılı uçuşlarla daha fazla alternatif sunulacak.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY ve MIAT Mongolian Airlines ortak uçuş anlaşması yaptı

Anlaşmanın imza töreninde konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, imzaladıkları kod paylaşımı anlaşması ile İstanbul ve Ulanbator arasındaki seferleri karşılıklı olarak artırarak iş birliklerini pekiştirdiklerini belirterek Türk ve Moğol yolcuların bu iki eşsiz ve güzel ülkeyi daha fazla ziyaret edebileceklerini söyledi. Ekşi , "Ayrıca, yeni imzalanan kod paylaşımı anlaşmasındaki mevcut İstanbul bağlantılı öte noktalar sayesinde daha fazla destinasyonu MIAT Mongolian Havayolları'yla birlikte birbirine bağlayacağız" dedi.

THY GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP

MIAT Mongolian Hava Yolları CEO'su Munhktamir ise "İki şirketin iş birliğinde önemli bir kilometre taşıdır. Anlaşma, her iki havayolunun müşterilerine daha fazla seçenek ve bağlantı olanağı sağlayacak. Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağına sahip dünya çapında önemli bir havayolu şirketidir ve böylesine seçkin bir havayolu ile iş birliği yapmak bizim için büyük bir ayrıcalıktır" diye konuştu.

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THY ve MIAT Mongolian Airlines ortak uçuş anlaşması yaptı
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