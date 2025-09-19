THY’den Avrupa’ya ucuz bilet

Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa'ya gidiş-dönüş her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkânı sunuyor. Kampanyalı biletlerin 26 Eylül 2025'e kadar alınması gerekiyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip Türk Hava Yolları, Türkiye'den Güney Avrupa'ya seyahat edeceklere avantajlı fiyatlarla uçuş imkânı sunduğunu duyurdu. THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 26 Eylül 2025 tarihine kadar satın almaları gerekiyor. Kampanyalı biletlerle 1 Kasım 2025 ile 15 Mart 2026 tarihleri arasında Atina ve Selanik'e 129 dolar, Roma, Milano ve diğer İtalya şehirlerine 169 dolar, Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 199 dolar, Paris'e 209 dolar; Lizbon ve Porto'ya ise 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edilecek.