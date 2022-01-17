THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar’a özel fiyatlar

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da vize veya pasaporta ihtiyaç duyulmadan sadece yeni çipli kimliklerle seyahat edilebilecek ülkelerin de aralarında bulunduğu birçok noktaya yönelik kampanya başlattı.



Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 17- 27 Ocak 2022 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 24 Ocak-7 Haziran 2022 tarihleri arasında seyahat edebilecekler.



Başlatılan yeni kampanya ile yolcular Balkanlar'da Bükreş, Köstence, Üsküp ve Priştine'ye 109 dolardan, Sofya, Varna, Cluj, Zagreb, Ljubljana, Dubrovnik ve Saraybosna'ya 119 dolardan; Belgrad ve Kişinev'e 129 dolardan, Podgorica'ya 139, Kafkaslar'da Tiflis'e 129 dolardan, Batum'a 119 dolardan , Bakü'ye 199 USD, Gence ve Nahcivan'a 169 USD; Ukrayna'da Kharkiv, Mykolaiv ve Zaporijya'ya 129 dolardan, Odessa ve Lviv'e 139 dolardan ve Kiev'e ise 159 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecekler



Yolcular kampanya dahilindeki Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova'ya ise pasaporta gerek duyulmadan sadece yeni tip kimlik kartı ile giriş yapılabilecek.