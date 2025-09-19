THY’den Güney Avrupa uçuşları için kampanya

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.9.2025 10:57

Türk Hava Yolları’nın (THY) başlattığı kampanya ile yolcular Güney Avrupa’ya gidiş-dönüş herşey dahil 129 Dolar’dan başlayan fiyatlarla uçuş yapabilecek.

DHA
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 26 Eylül tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri aralığında Atina ve Selanik'e 129 USD; Roma, Milano ve diğer İtalya şehirlerine 169 USD; Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 199 USD; Paris'e 209 USD; Lizbon ve Porto'ya ise 219 USD'den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek. Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

