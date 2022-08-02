THY’den iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası: Tüm Türkiye 299.99 TL

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 2 - 3 Ağustos 2022 tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi kampanya ile ilgili olarak, "Ülkemizin eşsiz güzelliklerini hem vatandaşlarımızla hem de dünyanın dört bir yanından gezginlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bir yandan yeni açılan havalimanlarımıza kanat açarken diğer yandan misafirlerimize ayrıcalıklı fiyatlarla uçma imkânı tanıyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve en değerli markası olarak gökyüzünü daha ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak Kampanya Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak