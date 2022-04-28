THY’den ilk çeyrekte 161 milyon dolar net kâr

Bu yılın ilk üç ayında toplam gelirleri 3.1 milyar dolar olan şirket, salgın öncesini ifade eden 2019 yılının aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 10 oranında aştı.

Toplam gelirin yüzde 32'sini oluşturan kargo gelirleri ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 141 artış gösterdi. Salgının kaynaklı krizi rağmen rakiplerine göre daha hızlı bir toparlanma gösteren THY, kargo operasyonlarını salgın öncesi döneme göre güçlendirdi.

MALİYETLER DÜŞÜRÜLDÜ

Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen toplam gider kalemini maliyet azaltıcı tedbirler ile 2022 yılının ilk çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 düşürerek net kâr elde etmeyi başaran şirket nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK ( faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 98 artış göstererek 710 milyon dolar, FAVKÖK marjı da 10.3 puan artarak yüzde 23.3 oldu.

İLK ÇEYREKTE 12.7 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Bu yılın ilk çeyreğinde yolcu kapasitesinde ise 2019 yılının aynı döneminin yüzde 91'ine ulaşan THY, iç hatlarda yüzde 83.6, dış hatlarda ise yüzde 68. 6 doluluk oranı ile toplam 12.7 milyon yolcu taşıdı.

Mart ayı sonu itibarıyla filosunda 248'i dar, 104'ü geniş gövde, 20'si ise kargo olmak üzere 372 uçağın bulunan THY geniş uçuş ağı güçlü tarife yapısı ile küresel bir havayolu olma kimliğini sağlamlaştırdı

AVRUPA'DA LİDER

Geçen yıl Avrupa'da en fazla uçan network taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları, 2022 yılının ilk çeyreğinde de Avrupalı network taşıyıcılar arasındaki liderliğini korudu. Salgın sürecinde kargo taşımacılığının katkısı ile kriz dönemini fırsata çeviren THY, bu yılın şubat ayı verilerine göre ise kargo pazarında dünyanın en büyük 5'nci hava kargo taşıyıcısı oldu.

60 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Şubat ayında İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek teknolojiyle donatılan yeni kargo operasyon merkezi SMARTIST'e taşınan Turkish Cargo, pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedefliyor. THY bağlı şirketleri ile birlikte 60 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor.

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