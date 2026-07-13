Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den indirimli bilet kampanyası
Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:34 Son Güncelleme: 13.07.2026 14:38

THY'den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan indirimli biletleri satışa sundu.

AA
THY’den indirimli bilet kampanyası
  • ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli biletleri satışa sundu.

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın saat 23.59'a kadar alınacak indirimli biletler 1 Ekim-20 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı yurt içi tek yön direkt uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında, 150 bin koltuk için indirimli bilet satışa sunuldu. Biletler, THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRK HAVA YOLLARI #İSTANBUL HAVALİMANI #THY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den indirimli bilet kampanyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA