THY’den ucuz bilet kampanyası

Kampanya Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretleri olarak belirlendi.

Kampanya, Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamıyor. Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 599 Türk Lirası, ExtraFly ücret sınıfında 849 Türk Lirası, PrimeFly ücret sınıfında 899 Türk Lirası oldu.

Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanması gerekiyor. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmeyecek.

Ücrete tüm vergi ve harçlar dahil edildi. Kampanya kapsamında 98.290 adet koltuk arz edildi.

