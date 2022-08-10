Ticaret Bakanı Mehmet Muş ‘İhracat Seferberliği Zirvesi’nde açıkladı: Fırsatçıya altı ay freni

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin üçüncü durağı Kayseri oldu. Zirvenin özel oturumunda SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil piyasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Muş, "Online platformlarda sıfır ikinci el araç ilanları var. Yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen bir durum mevcut. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent-a-carlar'ın 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alırsa gerçek bir ikinci el piyasası oluşacaktır" diye konuştu.Ortak fiyat belirleme konularının Rekabet Kurumu tarafından soruşturulduğunu hatırlatan Bakan Muş, "Varsa yanlışlık gereğini yaparlar. Peşinen kimseyi suçlamayı doğru bulmuyorum. Bu bir incelemedir. Bazen de eksikler varsa bunları düzeltmiş olursunuz. Bu anlamda sıfır otomobile erişimde sıkıntı çeken vatandaşa da kolaylık sağlanacak" dedi. Konuyla ilgili otomotivcilerle görüştüğünü anlatan Bakan Muş, "Onlar da bizimle işbirliği yapmak istiyorlar. Bu işin içinde olan bayiler varsa onlarla ilgili incelemeler başladı. Bakanlık personeli de araba alır gibi denetim yapacak" şeklinde konuştu.Son dönemde Çin-Tayvan- ABD gerginliği nedeniyle dünyanın gözünün çevrildiği çip konusunda Türkiye'nin de adım atacağının sinyalini veren Bakan Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Ankara'da bir yer hazırlığı olduğunu ve bir yatırımcıyı getirip üretime başlamak istedikleri müjdesini verdi. Muş, şöyle konuştu: "Türkiye bir yatırımcıyı ağırlamak ve çip üretimi işine girmek istiyor. Sürekli taşıma suyla değirmen dönmez, belli seviyelerde çipler üretmemiz gerekiyor ve bu alanı kaçırmamamız lazım. Biz Türkiye olarak çipte üretici olmak istiyoruz."Türkiye'nin ihracat birim fiyatını artırma yönünde çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Bakan Muş, Türkiye'nin ihracatının 36 milyar dolardan bugünlere geldiğinin ve 1 yıllık ihracatın 1 günde yapıldığının unutulmamasını istedi. Bakan Muş, ihracatta kilogram bazında bakıldığında fiyatların artma trendinde olduğunu kaydetti.Bakan Mehmet Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birkaç ülke veriliyor onların değeri bu kadar Türkiye'nin bu deniliyor. Gelinen yer unutulmadan değerlendirme yapılmalı. Bazı ülkelerin kg fiyatı yüksek ama toplam ihracatının ne kadarı diye de bakmak lazım. Mukayese yapmak istediğinizle ilgili verileri koyar, ona göre bakarsınız. Ben size başka mukayese yaparım. Bu tartışmaların Türkiye'ye faydası yok. Artan ihracat var. Eleştireceğiz diye yok saymak doğru değil. İhracatımızın yüzde 55'i AB ve AB dışı Avrupa'ya yapılıyor. Biz bu yıldan itibaren yoğun şekilde uzak ülkelere gitme stratejisi açıkladık ve menzilini 3 bin kilometreden 4 bin 500 kilometrenin üzerine çıkaracağız. Hedef ülkelere gidip ihracatı artırmak istiyoruz. Orada pazar buldukça dağıtım kanalları kuruldukça rakamlar daha da artacaktır. Farklı yerlere ürün satmamız lazım."dolara yaklaştığını, petrolde gevşeme olsa da doğalgaz ve diğer enerji kalemlerinde bir gevşeme bulunmadığını dile getiren Bakan Muş, şöyle devam etti: "Önümüze 100 milyar dolarlık bir fatura çıkma ihtimali söz konusu. Yani geçen senenin 35 milyar dolar enerji faturası üç kat artıyor. Enerji ithalatı 51-60 milyar dolarda kalsa, Türkiye cari fazlayı konuşuyor olacaktı. Enerjideki aşırı artış cari fazla vermeyi planlayan bir iktidar olarak bizi yanılttı. Çünkü beklenmedik bir artış oldu. İkinci konu, biz üretime yönelik ithalat yapıyoruz.Tüketim malzemeleri ithalatı toplamda yüzde 8-10 arasında. Yatırım malı ithal ediyoruz. Enerjiden sonra en büyük kalem bu ve bunlar da üretime dönüyor. Türkiye ekonomisi büyüdükçe firmalarımız da talebi karşılayacak hammadde ithal ediyor. Bu ithalatın bir kısmı iç talebe veriliyor, çünkü ülke çok büyük. Türkiye doğal kaynak ihraç eden bir ülke değil, üreterek ihracat yapan yani imalatçı bir ülke. Üretiminin üçte ikisini iç piyasaya, üçte birini ihracata verir. Hizmet ihracatı çok önemli. 3-4 yıl içinde ulaşmayı planladığımız 100 milyar dolar hedefimiz var." Şu an kilogram başı ihracatın 1.20'den 1.40 dolara çıktığını belirten Bakan Muş, hedeflerinin ise bu rakamı 2-3 katına çıkarmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin de üreterek, ihraç ederek döviz getirme üzerine olduğunu vurgulayan Bakan Muş, şöyle konuştu: "Biz sıcak parayla ekonomimizi döndürmek istemiyoruz. Üreterek döviz getirmek, ekonomiyi büyütmek istiyoruz. Bu strateji uygulanmaya başlayınca belli sıkıntılar yaşanabiliyor. Çalışarak yapılan ihracattan kaynak gelmeye başladığında bunlar atlatılacak. Üretimin değeri de her gün artacak. Türkiye geçici refahı değil, kalıcı refahı sağlamak için çalışıyor. Cumhurbaşkanımız stratejiyi açıkladığında 'Aldığımız riskin farkındayız, ama bunu yapmak zorundayız' dedi. Adım adım hedeflere ulaşıyoruz. Enerji rakamları gelenekselin biraz üzerinde kalsa, cari fazla olmuştu. Bu da döviz üzerindeki baskıyı azaltacaktı. Türkiye üreterek, ihracat yaparak büyüme stratejisinden vazgeçmeyecek."OTOMOTİV Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), ikinci el araç satışındaki kısıtlamaya yönelik yeni yönetmeliği değerlendirdi. OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, "İkinci el araçların ilk tescilinden sonra 6 ay ve 6 bin kilometre satılamaması hükmünün getirilmesi konusu, geçen hafta yaptığımız toplantıda bizimle paylaşıldı. Biz de OYDER olarak bu yeni yönetmeliğin otomobil piyasasına düzenleme getireceği yönünde destek verdiğimizi ifade ettik. Piyasayı düzenlemesini beklediğimiz yeni yönetmelik fırsatçılığın da önüne geçer" dedi.ile olan ilişkiler ve 100 milyar dolarlık ihracat hedefine yönelik soruyu da yanıtlayan Bakan Muş, Ukrayna ve Rusya krizinin ticari ilişkileri ister istemez etkilediğini vurguladı. Muş, "100 milyar dolar hedefi krizler olmadan önce şu anki konjonktür yaşanmadan önceydi. İster istemez hedefler etkilenecek ama 100 milyar dolar hedefi gecikmeli yakalanacak" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleri ile çözümlü bir mekanizma kurulduğunu anlatan Bakan Muş, "İstanbul'da bir ofis var. Sistem orada ilerliyor. Türkiye sağ duyudan yana olan, uluslararası kurallara riayet eden, hukuka dikkat eden ülke oldu. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ve Rusya ile konuşabilen, ilişki geliştiren tek lider. Biz bu iki ülkeyle de ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.KAYSERİ'DE gerçekleştirilen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Halkbank, İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), İstikbal, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Koza Altın İşletmeleri ve Türk Telekom'un ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.ZİRVENİN açılışında konuşan Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, ilki Bursa, ikincisi Konya, üçüncüsü Kayseri'de düzenlenen zirveyle sektöre destek vermeyi, ihracatta iş insanlarını bilinçlendirmeyi ve yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti. Bir ülkenin ekonomik bağımsızlığının yolunun ihracattan geçtiğini vurgulayan Uzman, "Projemizi ülkemizin ihracat potansiyeli yüksek illerimizde gerçekleştirerek devam edeceğiz" dedi.AVRUPA'DA yaşanabilecek enerji kısıntı ve kesintilerinin boyutuna göre Türkiye'nin bu alanda yeni fırsatlar yakalayabileceğini söyleyen Muş, "Hem Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığı hem de Gümrük Birliği nedeniyle üretimin AB standartlarında olması Avrupa'nın eksik üretimini Türkiye'den karşılayabileceğini ortaya koyuyor. Ne ölçüde olacağını kestirmek zor, ama artırdığımız kapasitelerle Avrupa'nın ihtiyacını biz karşılayabiliriz" dedi. Bakan Muş, çok büyük kısıtlamalar olmasa da Türkiye'nin iç pazarının ihtiyacını karşılamadan özellikle temel gıda ürünlerinde ihracat yapılmasının çok doğru olmadığını ekledi.