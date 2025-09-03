Ticaret Bakanı Ömer Bolat enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün açıklanan enflasyon verileri ile alakalı önemli değerlendirmelerde bulunarak sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Bakan Bolat açıklamalarında şunları kaydetti:

15 aydır kesintisiz şekilde gerileyen yıllık enflasyon, ağustos ayında son 45 ayın en düşük seviyesi olan %32,95'e geriledi. Fiyatlar ve piyasalarda istikrar ve denge güçlenmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda enflasyonda ve finansman şartlarında, tablo daha iyiye gidecek. Üretim, ihracat, istihdam, cari işlemler hesabı ve güven endeksleri olumlu gelişmeler gösteriyor.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %32,95 ile yaklaşık son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bunun sonucunda tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 15 ayda 42,5 puan gerilemiştir.

Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen enflasyondaki gerileme, kararlılıkla sürdürülen dezenflasyon sürecinin bir sonucu olarak öne çıkmaktadır. Bir taraftan dezenflasyon sürecinde ilerlerken, diğer taraftan dengeli ve sürdürülebilir büyüme patikasında ilerliyoruz. Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %4,8 oranında büyüme kaydetmiştir. Böylece ekonomimiz son 20 çeyrektir kesintisiz büyüyerek güçlü bir performans sergilemiştir.

Diğer taraftan dış ticaret dengesinde sağlanan iyileşmeler ile cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %1,3 ile tarihsel ortalamanın altında gerçekleşti. Cari işlemler dengesinde sağlanan bu iyileşmeler ise makroekonomik istikrarı güçlendirerek ekonomimizin menfi şoklara karşı dayanaklılığını artırmaktadır.

İç ticarette ise fahiş fiyat uygulamalarına karşı alınan önlemler ve adil rekabetin güçlendirilmesine yönelik politikalar ile piyasa düzeni yakından takip edilmekte ve toplumsal refah gözetilmektedir. Önümüzdeki dönemde yıllık enflasyondaki gerilemenin uygulanan ekonomi politikalarımız doğrultusunda devam etmesi beklenmektedir.