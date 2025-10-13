Ticaret Bakanlığı ihracat rakamlarını açıkladı

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 721 milyon 386 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 492 milyon 614 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar, 426 milyon 535 bin dolarla kazanlar, makineler izledi.

Kocaeli'de, motorlu kara taşıtları 1 milyar 58 milyon 481 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından 234 milyon 627 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 216 milyon 849 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar geldi.

Bursa'nın ihracatında da motorlu kara taşıtlar 678 milyon 726 bin dolarla, ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı, 331 milyon 716 bin dolarla kazanlar, makineler faslı, 117 milyon 733 bin dolarla mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları takip etti.