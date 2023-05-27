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Giriş Tarihi: 27.5.2023 09:24 Son Güncelleme: 27.5.2023 09:24

Ticaret Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

AA
Ticaret Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak.

Buna göre, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirmeyle 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, dijital ortamda 16-26 Haziran tarihlerinde alınacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet'te "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

KPSS ve yabancı dil puanına göre yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi ile başarılı olan adayların listesi, Bakanlığın "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek.

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Ticaret Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak
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