Ticaret Bakanlığı’ndan 809 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Tekirdağ ve Edirne illerinde yürütülen iki ayrı operasyonda toplam 809 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri Zehir Tacirlerine Göz Açtırmıyor: Gümrükler Muhafaza Ekipleri, Gerçekleştirdikleri Operasyonlarda, Değeri 809 Milyon TL'yi Bulan, 1 Ton 326 Kilo Esrar Yakalaması Gerçekleştirdi."