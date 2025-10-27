Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı'ndan taşıt ticaretine sıkı denetim! 102 milyon TL idari para cezası
Giriş Tarihi: 27.10.2025 08:44 Son Güncelleme: 27.10.2025 09:16

Ticaret Bakanlığı'ndan taşıt ticaretine sıkı denetim! 102 milyon TL idari para cezası

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye, 102 milyon TL idari para cezası uyguladı.

DHA
Ticaret Bakanlığı’ndan taşıt ticaretine sıkı denetim! 102 milyon TL idari para cezası

Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı ikinci el Motorlu kara taşıtı ticaretine geçit verdi. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye, toplam 102 milyon tl idari para cezası uygulandı. 2025 yılında yetki belgesiz ticaret nedeniyle uygulanan ceza tutarı 174 milyon TL'ye ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanlığı'ndan taşıt ticaretine sıkı denetim! 102 milyon TL idari para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz