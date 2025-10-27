Ticaret Bakanlığı’ndan taşıt ticaretine sıkı denetim! 102 milyon TL idari para cezası

Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı ikinci el Motorlu kara taşıtı ticaretine geçit verdi. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye, toplam 102 milyon tl idari para cezası uygulandı. 2025 yılında yetki belgesiz ticaret nedeniyle uygulanan ceza tutarı 174 milyon TL'ye ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...