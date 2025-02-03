Ticaret savaşının ilk faturası trilyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den yapılan tüm ithalatlara yüzde 10, Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalatlara ise yüzde 25 oranında vergi koyması piyasaları allak bullak etti. Hafta sonu alınan kararın ardından ilk işlem gününde Asya'dan Avrupa'ya ve ABD'ye tüm borsalar çöktü ve kripto para piyasasında da çalkalanmalar yaşandı. Kayıplar 1 trilyon doları aştı. Trump'ın, cumartesi günü uygulamaya koyduğu 1.4 trilyon dolarlık ithal mala gümrük vergileri bir o kadar kayba sebebiyet vermiş oldu. Trump'ın ilk döneminde gümrük vergilerine tabi tutulan malların tutarı 380 milyar dolardı. Sadece ABD borsalarının açılışında piyasa öncesi işlemlerdeki kayıp 1.5 trilyon doları buldu. Goldman Sachs'a göre ABD piyasalarında yüzde 5 düşüş riski var. Bunun sebebi ise şirket kârlarında oluşacak kayıp. Goldman'ın şirket bilançolarına etkisindeki beklentisi ise yüzde 2-3 bandında. RBC Capital'a göre ise piyasalardaki düşüş yüzde 5-10 arasında değişecek.

KRİPTO PİYASASINI DA VURDU

Trump'ın ticaret savaşı, kripto para piyasasını da zora soktu. Küresel kripto para piyasası yüzde 10'un üzerinde düşüşler yaşadı. Bitcoin 95 bin dolara geriledi. ABD teknoloji hisseleri de piyasa öncesi işlemlerde sert düşüş yaşadı. Nvidia piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 115.83 dolara gerilerken, Microsoft yüzde 1.3 düşüşle 409.45 dolara geriledi. Apple yüzde 1.8 düşüşle 231.54 dolara, Meta yüzde 2 düşüşle 675.29 dolara ve Intel yüzde 2.47düşüşle 18.96 dolara geriledi.

AB ARADA KALMAK İSTEMİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, komşu ülkelere ve Çin'e uyguladığı ağır gümrük vergilerini görüşmek üzere Kanada ve Meksika liderleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Avrupa'da da gündem Trump oldu. Avrupa Birliği'nin önde gelen liderleri misilleme açıklaması yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı'nın AB'ye yönelik gümrük vergileriyle ilgili tehdidini yerine getirmesi halinde AB'nin gücünü göstermesi gerektiğini söyledi. Macron, Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Ticari anlamda saldırıya uğrarsak, gerçek bir güç olarak Avrupa'nın kendini savunması ve dolayısıyla tepki vermesi gerekecek" dedi.

AVRUPA MİSİLLEME YAPABİLİR

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Trump'ın gümrük vergileri hamlesine atıfta bulunarak, ticaret savaşları başlatma girişimlerinin tamamen hata olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da AB'nin ABD tarafından uygulanacak herhangi bir gümrük vergisine tepki verebilecek kadar güçlü olduğunu ancak hedefin ticaret ortakları arasında iş birliği olması gerektiğini söyledi. Scholz, "Güçlü bir ekonomik bölge olarak kendi geleceğimizi şekillendirebileceğimiz ve gümrük politikalarına tepki verebileceğimiz açık. Ancak bakış açısı ve hedef, işlerin işbirliğiyle sonuçlanması olmalı" dedi.