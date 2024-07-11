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Giriş Tarihi: 11.7.2024 11:55 Son Güncelleme: 11.7.2024 11:56

Ticareti yasak hayvan türlerini internetten satmaya çalışanlara ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ticareti yasaklanan hayvan türlerinin internet üzerinden satışını yaptığı tespit edilen kişilere toplam 230 bin lira para cezası uyguladı.

AA
Ticareti yasak hayvan türlerini internetten satmaya çalışanlara ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ticareti yasaklanan hayvan türlerinin internet üzerinden satışını yaptığı tespit edilen kişilere uygulanan cezalara ilişkin bilgi verdi.

Biyokaçakçılıkla mücadeleyi sadece sahada değil sanal ortamda da sürdürdüklerini belirten Çokçetin, "Yemen bukalemunu, kuzgun, peçeli baykuş, piton gibi ticareti yasaklanan türlerin satışını yaptığı Müdürlüğümüzce tespit edilen kişilere toplamda 230 bin lira para cezası uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

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Ticareti yasak hayvan türlerini internetten satmaya çalışanlara ceza kesildi
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