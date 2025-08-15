Ticarette 22 yıllık şahlanma

Ticaret Bakanlığı, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Türkiye yüzyılı, rekorlarla ticaretin de yüzyılı oluyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne AK Parti hükümetleri, Türkiye'yi her alanda olduğu gibi ekonomide ve ticarette de dünya arenasında söz sahibi bir ülke konumuna taşımıştır" denildi.Cari fiyatlarla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın, 2025'in ilk çeyreğinde 1 trilyon 371 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaştığı aktarıldı. Açıklamada, "Türkiye, son 22 yılda yıllık yüzde 5.3 reel büyüme kaydetti ve son 10 yılda OECD'nin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri oldu. Kişi başına milli gelir 2002'de 3 bin 608 dolar iken, 2025'in ilk çeyreğinin sonunda 15 bin 971 dolara yükseldi" denildi.Türkiye'nin mal ihracatından aldığı payın 2002'de yüzde 0.55 iken 2024'te yüzde 1.07'ye, hizmetler ihracatından aldığı payın da 2002'de yüzde 0.84'ten 2024'te yüzde 1.32'ye ulaştığı belirtilerek, 2002'den 2024'e kadar geçen sürede toplam ihracatın 7 katına çıktığı bildirildi. Açıklamada, "2024'te 377 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek mal ve hizmet ihracatı gerçekleşti. 2025'in sonunda Cumhurbaşkanımızın bize öngördüğü 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine ulaşacağız" denildi. Açıklamada, hizmet ihracatının 2002'de 14 milyar dolar iken 2024'te 115,2 milyar dolarla tarihi rekoru kırdığı belirtildi.