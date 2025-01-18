TikTok’ta yasak sancısı

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, ABD Yüksek Mahkemesi'nin aldığı kritik bir kararla, ülkede yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Karara göre, TikTok'un ana şirketi ByteDance, uygulamanın ABD operasyonlarını devretmediği takdirde, TikTok'un ülkede tamamen erişime kapatılması mümkün hale gelecek. Mahkeme, bu düzenlemenin Amerikan ulusal güvenliğini korumak adına atılmış bir adım olduğunu ve anayasal açıdan geçerlilik taşıdığını vurguluyor.

ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT

ABD Yüksek Mahkemesi, cuma günü, TikTok'un Çin hükümetiyle olası bağlantıları nedeniyle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğuna karar vermişti. Mahkeme, ByteDance'in TikTok'u ABD'de onaylı bir alıcıya satmasını zorunlu kılan yasayı onaylamıştı. TikTok, bu kararın ABD'deki 170 milyondan fazla kullanıcının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Ancak Yüksek Mahkeme, oybirliğiyle bu savunmayı reddetti ve platformun satılmasının ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle gerekli olduğuna hükmetmişti. Beyaz Saray, TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam edebilmesi için ulusal güvenlik risklerini giderecek bir çözüm bulunması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar, TikTok'un kullanıcı verilerini toplama kapasitesinin büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu söylüyor. Avukatlar, güncellenemeyen uygulamanın sonunda çalışmaz hale geleceğini ifade ediyor.



NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi 2024'te, ülkedeki kullanıcıların bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'de kabul edilen yasa tasarısı, nisanda Senato'dan geçerek ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı. Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti. ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan Tik- Tok da bu yasanın ABD Anayasası'nın ilk maddesindeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin 'açık internet' politikasına aykırı olduğunu savunarak iptali için Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuştu. TikTok, başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında platformun ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savunmuştu. Temyiz Mahkemesi ise TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı. Göreve başlayacak olan Trump ise yasaya karşı çıkmıştı.