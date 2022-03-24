Son dakika: TL mevduat rekor kırdı! Kur korumalı mevduatla ekonomiye güven





İLK ÖDEMELER YAPILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasında ilk ödemelerin 3 aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için dün itibarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilen yenilikçi ürün KKM'de, 22 Mart 2022 itibarıyla 270 milyar lirası Hazine destekli KKM ve 321 milyar lirası TCMB destekli Dövizden/ Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar lira büyüklüğe ulaşıldığı kaydedildi. KKM'nin, milli para birimine duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağladığı vurgulandı.