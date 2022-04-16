Döviz kurunun stabil hale geldiğini ve kontrol altında olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasına "TL'ye güvenin" mesajı verdi. Samsun'da iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Nebati, Türkiye'nin tüm sorunların üstesinden geldiğinin altını çizerek, "Çözüm üreten, sorunların üstesinden gelen Türkiye, enflasyonun üstesinden gelecek olan da Türkiye'dir, yine biziz" dedi.Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldıracaklarını ifade eden Nebati, "Ürün takibinin anlık yapılmasına yönelik dijital sistem kurulmasına karar verdik. Fiyatların aşırı şekilde şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk gibi her türlü eylemin ortadan kaldırılmasını sağlayacak adımları atıyoruz" diye konuştu.Bakan Nebati yeni kredi paketinin Kalkınma Yatırım Bankası ve kamu bankaları aracılığıyla verileceğini, 2 yıl ödemesiz dönem olacağını söyledi. İş dünyasına seslenen Nebati "Türk Lirası'na güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin. Finansman alanını düzenlemiş olalım, TL'yi daha kuvvetli bir şekilde kullanılabilir hale getirelim. 2023'e farklı bir havayla gireceğiz" dedi.Büyümenin devam edeceğinin altını çizen ve "Önümüzü kimse kapatamaz" diyen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enerji fiyatları almış başını gidiyor. Tüm dünyada enflasyon 30, 40 hatta 70 yılın zirvesine çıktı. Televizyonlarda konuşuyorlar, yandık, bittik diye. Kapasite kullanım oranı yüzde 80'lerde, işsizlik 10.7. İhracatımız 235-236 milyar dolarlarda. İş dünyasına sesleniyorum, işinizi büyütmüyor musunuz, işiniz iyi değil mi, ihracatta yarışa girmemiş misiniz? Kazanmıyor musunuz, çalışanlarınızla paylaşmıyor musunuz? Bütün bunlar varken yandık, bittik. Bu ülke yanmaz."20Aralık öncesini hatırlatıp makro ekonomik göstergelerin o süreçteki kuru doğrulamadığını ifade eden Nebati, "Vatandaşlarımıza 'bunlara kulak vermeyin' dedim. Onlara uyanlar zarar gördü. Öngörülebilir bir durumdayız, bu iş, çözüldü. Sorun ne? Enflasyon. 2018'den beri döviz kurunun oynak olması enflasyonun artmasına sebep oldu. Bizi üzüyor mu? Üzüyor, sorun alanı olarak görüyoruz. Samsun'daki özgüven ruhu bizim ruhumuzdur. Özgüvenimiz yüksek. Ne yaptığımızı biliyoruz, bu işin üstesinden de geleceğiz" diye konuştu.Borsa İstanbul'un rekor üstüne rekor kırdığını, öncü göstergelerin ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğuna işaret ettiğini ifade eden Nebati, "İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız. Bu yıl hem turist sayısındaki artış hem de gelirimiz artarak devam edecek" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı 50 milyar lirası turizm sektörüne, 100 milyar lirası ise ihracatçıya olmak üzere 150 milyarlık yüzde 9'a kadar inen faizle kredi imkânının da ayrıntıları netleşti. Bakan Nebati, bu kredinin Kalkınma Yatırım Bankası ve kamu bankaları aracılığıyla verileceğini açıklarken, bu imkânların finansmanını ise Merkez Bankası sağlayacak. Krediler, döviz kazandırıcı sektörlerde, döviz gelir taahhüdü karşılığında sağlanacak. Öncelik, ithal ikamesinde kullanılabilecek makine ve teçhizat yatırımlarında olacak. Bu yatırımlarda da yerli makine yatırımları önceliklendirilecek. Sağlanması düşünülen kredilerin belirli bir süre ödemesiz olması da bekleniyor. Söz konusu paket KOBİ'ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1.5 milyar lira limiti olan yüzde 9'a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 3 ila 10 yıl arası vade ile kullandırılacak.