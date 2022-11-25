Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat ithalatı çalışmalarına devam ediyor.

Bloomberg'e konuşan ticaret kaynaklarına göre TMO 495 bin ton yemlik arpa ithalatı için ihale açtı. İhalede teklifler 1 Aralık tarihine kadar toplanacak.

495 bin tonluk ithalatın 210 bin tonluk kısmının 1-31 Ocak tarihleri arasında teslim alınması öngörülüyor. Bu partide teslimatın 50'şer bin tonu İskenderun, Mersin ve İzmir, 25'er bin tonu Bandırma ve Samsun, 10 bin tonu Trabzon limanlarından yapılacak.

285 bin tonluk partide teslimatın 1-28 Şubat tarihleri arasında yapılması hedefleniyor. Bu partinin teslimatları 75'er bin ton olarak İskenderun ve Mersin limanlarına, 50 bin ton olarak İzmir limanına, 25'er bin ton olarak Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarına ve 10 bin ton olarak Trabzon limanına yapılacak.