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Giriş Tarihi: 4.1.2023 16:24

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a asgari ücret desteği teşekkürü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını bildirdi.

AA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Başkan Erdoğan’a asgari ücret desteği teşekkürü

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan asgari ücret desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üretim ve istihdamın artırılması için işletmelerin üzerindeki yüklerin azaltılmasının çok önemli olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "İş dünyamızın talepleri arasında yer alan asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesinden dolayı memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a asgari ücret desteği teşekkürü
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