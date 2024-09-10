TÖDEB, Avrupa’nın önde gelen fintek fuarında Türkiye’yi temsil etti

Seamless Europe, Avrupa'nın en önemli finansal teknoloji fuarlarından biri olarak, elektronik para, ödemeler, fintek girişimleri, bankacılık ve siber güvenlik alanındaki yenilikçi çözümleri ve teknolojileri konuşmak ve değerlendirmek için sektörün liderlerini ve profesyonellerini bir araya getiriyor. Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin ekonomik motoru olduğu göz önüne alındığında, bu etkinlik Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmek için önemli bir fırsat sunarken Türk fintek sektörünü AB'nin kalbinde söz sahibi hale getirmek açısından da stratejik bir öneme sahip.

Avrupa'nın en gelişmiş fintek ekosistemlerinden birine sahip olan Almanya'da, bu ekosistem özellikle Münih, Berlin ve Frankfurt gibi şehirlerde yoğunlaşmış durumdadır. Ülke, güçlü bir düzenleyici çerçeveye, yüksek dijital bankacılık penetrasyonuna ve özellikle ödeme çözümleri, kredi ve blok zinciri teknolojilerinde birçok fintek girişimine sahiptir. Almanya'nın fintek sektörü, yerel ve uluslararası operasyonlarını genişletmek için hem ciddi sermaye yatırımlarını çekmesiyle hem de sermaye yatırımları yapmasıyla dikkat çekmektedir.

AVRUPA'YA AÇILAN TÖDEB: EKONOMİK İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Almanya'nın ekonomik konumunu değerlendiren TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, "Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından birisi ve Avrupa Birliği'nin ekonomik lokomotifi konumunda. Bu bağlamda, TÖDEB olarak Seamless Europe'ta yer almamız, Türkiye'nin ödeme ve elektronik para sektörünün Avrupa piyasasında daha güçlü bir şekilde temsil edilmesine ve iş birliği ağının genişlemesine olanak tanıyor. Ekonomik bağlarımızı pekiştirerek, üyelerimize yeni iş fırsatları yaratmayı ve fintek alanında uluslararası iş birliğini daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz." dedi.

"ALMANYA, FİNTEK SEKTÖRÜMÜZ İÇİN STRATEJİK BİR BÖLGE"

Bilgetekin, Almanya'nın Türk nüfusu ile de TÖDEB üyeleri için büyük bir pazar potansiyeline sahip olması nedeniyle, Türkiye için ekstra bir öneme sahip olduğunu belirtti. "Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk, finansal hizmetler ve ödeme çözümleri konusunda büyük bir müşteri tabanı oluşturuyor. Bu nüfusun ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilecek fintek çözümleri hem diaspora hem de Alman pazarında önemli fırsatlar sunuyor. Almanya'nın fintek ekosistemi de oldukça gelişmiş durumda ve bu alanda faaliyet gösteren TÖDEB üyelerinin ihracat potansiyelini artırmak için güçlü bir zemin sağlıyor. Almanya'nın dijital bankacılık ve ödeme çözümleri konusundaki yüksek talebi, Türk fintek firmalarının Avrupa pazarına açılmaları için stratejik bir kapı niteliğindedir. Bu bağlamda, Almanya'da sunulan yenilikçi çözümler, hem Türk fintek ekosisteminin bilinirliğini artıracak hem de TÖDEB üyelerinin uluslararası arenada rekabet gücünü yükseltecektir. "diyerek konu hakkındaki görüşlerini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN FİNTEK YILDIZI OLMA YOLCULUĞU BURALARDAN GEÇİYOR"

Seamless Europe'un Türk fintek ekosistemi için sunduğu fırsatların altını çizen Bilgetekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği Türkiye'nin bir fintek üssü olma hedefi doğrultusunda, tüm önemli noktalardaki etkinliklerde yer almak büyük önem taşıyor. Avrupa'da ülkemizi temsil ederken, Türkiye'nin potansiyelini ve fintek sektörümüzün gücünü sergiliyoruz. Bu fuarlar, ülkemize yabancı yatırım çekmek ve yeni iş birlikleri yaratmak açısından büyük bir öneme sahip. Türkiye'nin fintek yıldızı olma yolculuğu, bu tür uluslararası fuar katılımlarından geçiyor," dedi.

TÜRKİYE PAVİLYONU: TÜRK ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA FİRMALARI SAHNE ALACAK

Seamless Europe'da kurulan Türkiye Pavilyonu'nu Münih Başkonsolosu ve Ticaret Ateşeleri de yalnız bırakmadı. Fuar'ın ilk gününde Pavilyonu ziyaret eden Münih Başkonsolosu Sayın Süalp Erdoğan ve Ticaret Ateşeleri Sayın Ali Bayraktar ve Sayın Recep Aslan, katılımcı TÖDEB üyeleri ile Fuar'ı ve olası ticari iş birliği fırsatlarını değerlendirdiler.

Seamless Europe'daki Türkiye Pavilyonu'nda TÖDEB üyesi Elekse, İninal, Ödeal, Paycell, PayFix, PayPole, PayPorter ve TRPOS firmaları yer aldı. Bu pavilyon, Türk fintek firmalarının küresel iş bağlantıları kurmaları, yeni pazarlar keşfetmeleri ve yenilikçi çözümlerini tanıtmaları için önemli bir platform sundu.

SEAMLESS EUROPE İLE FİNTEK DÜNYASINDA YENİ FIRSATLAR

Seamless Europe Münih, 100'den fazla ülkeden katılımcının bir araya geldiği ve 30 binden fazla ziyaretçinin ağırlandığı büyük bir etkinlik oldu. Fuar, Türk fintek firmaları için global iş birlikleri kurmak ve inovasyonlarını sergilemek adına benzersiz bir fırsat sundu.