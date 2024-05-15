TÖDEB "finansal teknolojilerde küresel işbirlikleri" için Dubai'de

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın fintek alanında önde gelen uzmanlarını, finansal kurum temsilcilerini, teknoloji girişimcilerini ve yatırımcıları bir araya getirerek bölgedeki fintek sektörünün güncel durumu ve gelecekteki eğilimlere ilişkin önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak olan Seamless Dubai'de, Türkiye ilk defa milli katılımla temsil ediliyor.