Togg iki büyük anlaşmaya imza attı

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle yapay zekâyı kullanarak kullanıcı deneyimi konusunda çözümler üreten teknoloji şirketi SMART-iX ve Türkiye'nin global yazılım şirketi Etiya ile stratejik iş ortaklığına imza attı. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, "SMARTiX gibi daha akıllı yaşam için teknolojik çözümler üreten bir start-up ve Türkiye'nin global yazılım şirketi Etiya ile stratejik iş ortaklığı yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Birlikte sürdürülebilir değerler yaratacağımıza inanıyoruz" dedi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan Togg'un mobilite ekosisteminin bir parçası olan akıllı cihazının etrafında oluşan ekosistemi genişletecek iş birliğine gittiğine dikkat çekildi.Togg, SMART-iX ile akıllı bir mobilite ekosisteminde kullanıcıyı merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirecek. Küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı yaklaşımı USECASEMobility vizyonu ile kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, kullanıcıların anlık ihtiyaçlarını tüm temas noktalarından kişiselleştirilmiş bir deneyimle sağlamak için yaptığı çalışmalarda da Etiya ile birlikte çalışacak. Etiya, Togg mühendisleriyle birlikte benzersiz kullanıcı deneyimi sağlamak için dijital geliştirmelerde rol alacak.SMART-iX'in kurucusu ve CEO'su Mehmet Arziman da "Yaptığımız iş birliği, şirketimizi büyütmek için attığımız önemli bir adımı oluşturuyor. Togg ile birlikte akıllı bir mobilite ekosisteminde kullanıcıyı merkeze alan yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan ise, "İş birliğiyle daha önce telekomünikasyon standartlarıyla geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizi, mobilite sektörü için dönüştürüyoruz. Kullanıcıların anlık ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.