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Giriş Tarihi: 1.2.2023 14:22

Togg tarihi verdi! Ön sipariş açık artırması başlıyor

Togg akıllı cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta Trumore uygulamasında başlayacak.

Togg tarihi verdi! Ön sipariş açık artırması başlıyor

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında öncelikli olarak teslim edilecek 2023 adet ile sınırlı 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırmasının 5 Şubat'ta Trumore'da başlayacağı kaydedildi.

ÖN SİPARİŞ HAKKI 3 YÖNTEMLE SUNULACAK

Togg'un Trumore mobil uygulamasında ön sipariş hakkı 3 yöntemle sunulacak.

NFT açık artırması o yöntemlerden biri. 5 Şubat'ta kullanıma sunulacak eklentide Togg'a ilişkin dijital eserler satılacak. Burada öne çıkanlar, sipariş hakkı elde edecek.

Bir diğer seçenek de YeniLig Yarışması olacak. Trumore'daki çekiliş bölümü de ön sipariş için kullanılacak.

Trumore uygulaması dijital marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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Togg tarihi verdi! Ön sipariş açık artırması başlıyor
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