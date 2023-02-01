Togg tarihi verdi! Ön sipariş açık artırması başlıyor

ÖN SİPARİŞ HAKKI 3 YÖNTEMLE SUNULACAK

Togg'un Trumore mobil uygulamasında ön sipariş hakkı 3 yöntemle sunulacak.

NFT açık artırması o yöntemlerden biri. 5 Şubat'ta kullanıma sunulacak eklentide Togg'a ilişkin dijital eserler satılacak. Burada öne çıkanlar, sipariş hakkı elde edecek.

Bir diğer seçenek de YeniLig Yarışması olacak. Trumore'daki çekiliş bölümü de ön sipariş için kullanılacak.

Trumore uygulaması dijital marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor.