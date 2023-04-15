TOKİ konutlarının sırrı: Radye temel ve tünel kalıp

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yıkılırken, TOKİ konutları depremlerde hasar görmedi. Hatay'ın Altınözü ilçesinde TOKİ tarafından içerisinde sosyal alanları ve çocuk oyun gruplarının da olduğu 364 konut ve 5 dükkandan oluşan ticaret merkezinin yapım süreci ise hızla devam ediyor. TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt, inşaat alanında gazetecilere TOKİ konutlarının depremlerde hasar görmemesinin detaylarını açıkladı. Bayburt, "Gördüğünüz gibi süreç aşama aşama işliyor. Temelde olan, kaba inşaatı biten, yeni başlayan, kazısı devam eden şeklinde hızlı, gayretli bir çalışma var. Alanda eski biten konutlarımız da var. Allah'a şükür en küçük hasar bile yok. Bunları da aynı modelle yapmaya devam ediyoruz. Önceden yapılan zemin etütleri önemli. Onun akabinde hazırlanan projelerle radye temel ve bunun üzerine yaptığımız tünel kalıp sistemiyle binalar hem depreme dayanıklı hem de hızlı ve kaliteli oluyor" dedi.



"SAĞLAM, DAYANIKLI BİNA YAPMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



"Cumhurbaşkanımızın ilk başlayan projelerin bir yıl içinde tamamlanacağı talimatları var" diyen Bayburt, "Bununla ilgili de biz gayretle çalışıyoruz. Buranın proje süresi 270 gün. İnşallah eylül sonunda tamamlayıp vatandaşlara teslim edeceğiz. Zeminde ciddi bir kaya oluşumu var. Bizim o konuda bir tereddütümüz yok. Testlerde bunu zaten gösterdi. Akabinde yaptığımız projelerle de inşaatları başlattık. Radye temel kazıdan sonra imalat yapıldı. Devamında tünel kalıp sistemi dediğimiz sistem var. Çelik olduğu için vinç yardımıyla sökülüp tekrar montajı yapılıyor. Bu şekilde dökümler devam ediyor. Bu da bize pratiklik kazandırıyor, hız kazandırıyor. İşlerin de düzgün ilerlemesini sağlıyor. Baktığınız zaman pahalı bir sistem. Ama vatandaşımız her şeye layıktır. Sağlam, dayanıklı bina yapmak bizim için çok önemli ve bu şekilde ilerliyoruz" diye konuştu.



250'ye yakın personel, 20 iş makinesi, 32 kamyonla 7/24 esasına göre gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1 yılda bitirilmesi planlanan konutların dördüncü kata kadar yükseldiği görüldü.