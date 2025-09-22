TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor

"BORCUN TAMAMINI KAPATANA YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK"

Kampanya ile ilgili ayrıntıları paylaşan Erdem, "TOKİ'den ev aldınız. Bir borcunuz var. Taksit taksit ödeyeceksiniz. Örneğin 3 yılda ödeyeceksiniz ama siz bu arada tapunuzu almak istiyorsunuz. Evini satmak istiyorsun vs. 'Eğer kalan borcunun tamamını kapatırsan yüzde 25 indirim yapacağım' diyor. 100 bin lira borcun kaldıysa 75 bin lira ödeyip borçtan kurtulacaksın. 'Benim 100 bin lira borcum var ama ben bunun 50 bin lirasını ödeyebilirim' derseniz ona da yüzde 25 indirim yapacak. 'Benim 100 bin lira borcum var, param da yok ama bu yüzde 25 indirimden yararlanmak istiyorum' derseniz. Onda da ilgili bankaya başvuruyorsun. Sana kredi veriyorlar. Borcunu yine yüzde 25 indirimle kapatabiliyorsun" diye konuştu.