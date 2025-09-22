TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında TOKİ'nin kampanyasını değerlendirdi. TOKİ'nin 1 milyon konut hedefine yaklaştığına dikkat çeken Erdem, "TOKİ, 1 milyon konut hedefine yaklaşıyor. Hem sosyal konut hem de sosyal donatı anlamında okul, cami de yapıyor. Her yıl bu kampanya düzenleniyor" dedi.
"BORCUN TAMAMINI KAPATANA YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK"
Kampanya ile ilgili ayrıntıları paylaşan Erdem, "TOKİ'den ev aldınız. Bir borcunuz var. Taksit taksit ödeyeceksiniz. Örneğin 3 yılda ödeyeceksiniz ama siz bu arada tapunuzu almak istiyorsunuz. Evini satmak istiyorsun vs. 'Eğer kalan borcunun tamamını kapatırsan yüzde 25 indirim yapacağım' diyor. 100 bin lira borcun kaldıysa 75 bin lira ödeyip borçtan kurtulacaksın. 'Benim 100 bin lira borcum var ama ben bunun 50 bin lirasını ödeyebilirim' derseniz ona da yüzde 25 indirim yapacak. 'Benim 100 bin lira borcum var, param da yok ama bu yüzde 25 indirimden yararlanmak istiyorum' derseniz. Onda da ilgili bankaya başvuruyorsun. Sana kredi veriyorlar. Borcunu yine yüzde 25 indirimle kapatabiliyorsun" diye konuştu.
17 EKİM'E KADAR İLGİLİ BANKAYA BAŞVURULABİLECEK
TOKİ'nin çok yönlü bir kampanya yaptığına dikkat çeken Erdem, "Kampanya bugün başladı. 17 Ekim'e kadar süresi var. Buradaki tek şart 1 yıldan daha fazla borcunuzun olması. 1 yıldan az taksitiniz kaldıysa kampanyadan yararlanamıyorsunuz. Yüzde 25 ciddi bir indirim. Paranız yoksa da varsa da azsa da yararlanabiliyorsunuz. Kredi faiz oranını ilgili banka ile görüşeceksiniz. Her halükarda daha karlı oluyor. Bankaya yüzde 25 indirimden daha az faiz ödersiniz. Bunun avantajı tapunuzu hemen alıyorsunuz. Evinizi istediğiniz zaman satabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor | Video