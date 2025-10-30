TPAO'dan "operasyon" açıklaması: Şirketimizle herhangi bir ilgisi bulunmuyor

TAR Rafineri'nin 22-24 Ekim'de EPDK'ye bildirdiği Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki rakamlar ile rafineriye depo hizmeti veren TP Petrol Dağıtım AŞ'nin bildirdiği rakamlar arasında uyumsuzluk çıkınca soruşturma başlatıldı.
1 MİLYAR TL'LİK AKARYAKIT EKSİK
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, firmanın Antalya'daki deposunda piyasa değeri güncel fiyatlarla 232 milyon 256 bin lira olan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol'daki deposunda ise piyasa değeri 820 milyon 561 bin lira olan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi.
3 YÖNETİCİ TUTUKLANDI
Tespit üzerine düzenlenen operasyonda TP Petrol Dağıtım AŞ'nin genel müdürü M.B, eski genel müdürü Ç.D, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. Antalya'da gözaltına alındı.
İstanbul'da gözaltına alınan Ş.Z, Ş.H.Z. F.B. ve S.U. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan H.G.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Gözaltı kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z. ve aynı şirkette üst düzey yönetici olan A.Ç.Y'nin yurt dışında oldukları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski genel müdür Ç.D. savcılıktan serbest bırakılırken, genel müdür M.B, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
TPAO'DAN AÇIKLAMA
"Türkiye Petrolleri'ne operasyon" başlıklı haberlerle ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) açıklama yapıldı.
TPAO, haberlerde adı geçen firmanın kendileri değil, TP Petrol Dağıtım A.Ş. olduğunu belirtti. Açıklamada, "TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding tarafından 2016 yılında özelleştirme kapsamında satın alınan bir akaryakıt dağıtım şirketidir" denildi.
TPAO'nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak yalnızca ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetlerinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, kurumun akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapmadığı da vurgulandı.
Ayrıca, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'nin (TPPD) geçmişte belirli bir süre için TPAO markalarının kullanım hakkını elde ettiği, ancak bu lisansın 4 Nisan 2025 itibarıyla sona erdiği kaydedildi. Buna rağmen TPPD'nin, TPAO'ya ait tescilli markaları izinsiz ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kullanmaya devam ettiği, bu konuda yargı sürecinin sürdüğü açıklandı.
TPAO, "Millî markalarımızı ve değerlerimizi koruma konusundaki kararlılığımız sürmektedir. Kurumumuz, bu konuda tüm hukuki haklarını kullanmaktadır" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.