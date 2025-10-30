TPAO'dan "operasyon" açıklaması: Şirketimizle herhangi bir ilgisi bulunmuyor

TPAO'DAN AÇIKLAMA

"Türkiye Petrolleri'ne operasyon" başlıklı haberlerle ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) açıklama yapıldı.

TPAO, haberlerde adı geçen firmanın kendileri değil, TP Petrol Dağıtım A.Ş. olduğunu belirtti. Açıklamada, "TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding tarafından 2016 yılında özelleştirme kapsamında satın alınan bir akaryakıt dağıtım şirketidir" denildi.

TPAO'nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak yalnızca ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetlerinde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, kurumun akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapmadığı da vurgulandı.

Ayrıca, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'nin (TPPD) geçmişte belirli bir süre için TPAO markalarının kullanım hakkını elde ettiği, ancak bu lisansın 4 Nisan 2025 itibarıyla sona erdiği kaydedildi. Buna rağmen TPPD'nin, TPAO'ya ait tescilli markaları izinsiz ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kullanmaya devam ettiği, bu konuda yargı sürecinin sürdüğü açıklandı.

TPAO, "Millî markalarımızı ve değerlerimizi koruma konusundaki kararlılığımız sürmektedir. Kurumumuz, bu konuda tüm hukuki haklarını kullanmaktadır" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.