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Giriş Tarihi: 26.1.2022 14:03 Son Güncelleme: 26.1.2022 14:03

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyon 249 bin 119 oldu

ABBAS ÇAKAR
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyon 249 bin 119 oldu

Türkiye’de, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 25 milyon 249 bin 119 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayı sonu itibarıyla, trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 25 milyon 249 bin 119 oldu. Bu taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DOĞU MARMARA'DA 1 MİLYON 70 BİN 361 ARAÇ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Aralık ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 443 bin 902, Sakarya'da 312 bin 552, Düzce'de 120 bin 946, Bolu'da 121 bin 532, Yalova'da ise 71 bin 429 oldu.

Doğu Marmara bölgesinde en fazla trafiğe kayıtlı aracın bulunduğu Kocaeli'nde ise araç türlerine bakıldığında ise 264 bin 307 otomobil, 9 bin 419 minibüs, 7 bin 72 otobüs, 80 bin 786 kamyonet, 24 bin 512 kamyon, 37 bin 416 motosiklet, 18 bin 911 traktör, bin 479 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Trafiğe kayıtlı araç sayısı 25 milyon 249 bin 119 oldu
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