Trafik sigortasında endeks dönemi

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık primler her ay maliyet endeksine göre hesaplanacak. Bu endekse göre belirlenen primler, mayıs ayından itibaren sigortalılara yansıtılacak. Sigorta şirketleri, trafik sigortası primlerini yüzde 3'e kadar artırabilecek. Bu artışların ana sebebi ise hasarlarda çıkan maliyetin artışındaki yükse oranlar.Trafik sigortasında araç gruplarına, illere, sürücülerin hasar geçmişine göre primler, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yani devletin belirlediği tavana göre belirleniyor. SEDDK, tavan fiyata her ay yapılacak fiyat artış oranını da belirliyor ve şirketler isterlerse bu oranlarda her ay trafik sigortası primini artırabiliyor.SEDDK, son olarak aylık prim artışlarını hem ocak hem de şubat ayında yüzde 10'a çıkardı. Mart ve nisan aylarında da aylık artışları yüzde 5 olarak belirledi. Yeni uygulamayla trafik sigortasında bu dönem kapandı ve hasar maliyet endeksi uygulamasına geçildi. Yine trafik sigortasında primleri devlet belirleyecek ama aylık fiyat artışları hasar maliyet endeksine göre belirlenecek. İnşaat maliyet endeksi, gıda fiyat endeksi gibi bir uygulamaya gidilecek. Endeksin en önemli öğesi, asgari ücret ve asgari ücretteki artış. Asgari ücrette ara zam olmayacağı için prim artışları da bu seviyelerde kalacak. SEDDK, yetkisini kullanıp hasar maliyet endeksine göre ortaya çıkan oranı artırmazsa tüketici lehine bir artış oranı olacak.SEDDK, her ay, asgari ücretteki artışa, araç fiyat artış oranına, hasar onarım ve yedek parça fiyatlarındaki değişime göre trafik sigortasında hasar maliyet endeksini belirleyecek. Bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. SEDDK da TÜİK'in açıkladığı verilere göre her ay bir endeks oluşturacak, bu endekse göre de bir sonraki ayın trafik sigortasındaki prim artışı belirlenecek. Sigortalıların oluşan kazalarda mağdur olmamaları için zorunlu sigortalarını araçlarının kaskolarını ve trafik sigortasını tamamlayıp poliçelerini yaptırmaları gerekiyor.