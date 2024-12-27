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Giriş Tarihi: 28.12.2024

Tren garlarında ücretsiz internet dönemi başlıyor

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Tren garlarında ücretsiz internet dönemi başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, TCDD Wi-Fi Projesi kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemini başlatacaklarını açıkladı. Projenin ilk etapta Ankara Garı ve Eryaman YHT Garı'nda pilot olarak uygulanacağını belirten Uraloğlu, sonrasında ise hizmetin sırası ile Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarına yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.
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Tren garlarında ücretsiz internet dönemi başlıyor
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