Trilyon dolarlık fonlarla kritik görüşme

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi, seçim sonrasında istikrarın devam etmesi, ekonomi yönetimi ile Merkez Bankası'na yapılan atamalar, para politikasındaki normalleşme adımları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu sonrasında artarken, bugün kritik görüşmeler yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın İstanbul'da organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.Türkiye Ekonomik Forumu'na yaklaşık 50 yatırımcının katılacağı belirtildi. Şimşek, forumda uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak. Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle birebir görüşecek. BlackRock yaklaşık 10 trilyon dolarlık, JP Morgan ise 4 trilyon dolarlık fon yönetiyor. Haberin etkisiyle Borsa İstanbul'da endeks 7.365 puana kadar yükselerek tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Yabancı yatırımcılar 2 Haziran-28 Temmuz tarihleri arasındaki 8 haftanın tamamında Borsa İstanbul'da 1 milyar 788 milyon dolarlık net alım gerçekleşti. Böylece son 10 yılın en uzun alım serisi yapılmış oldu.Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak. Erkan, geçen hafta yılın üçüncüsü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı.