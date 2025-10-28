Trump ziyaretiyle Yen 8 sonra toparlandı

ABD Hazine Bakanı Bessent'in Japonya Maliye Bakanı Katayama Japonya'da bir araya geldi. Görüşmelerde Bessent'in enflasyon beklentilerinin çıpalanmasına ve aşırı döviz kuru volatilitesinin önlenmesinde sağlam para politikasının önemini vurgulaması dikkat çekti. ABD Hazine Bakanı Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırım hızını yavaş bulduğunu açıklarken yendeki gelişmeler dikkat çekti.

152 SEVİYELERİNDE GEZİNİYOR

ABD Hazine Bakanı Bessent'in Japonya'da sağlam para politikası çağrısında bulunması sonrası yen sekiz ayın en düşük seviyelerinden toparlandı. Para politikaları cephesinde BOJ'nin bu hafta faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

TRUMP ZİYARETİ ETKİLEDİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Tokyo'daki toplantıları sırasında iki ülke arasından bağların güçleneceğine dair sinyaller verdi. Trump, Başbakan Takaichi'nin savunma harcamalarını artırma planlarını övdü.