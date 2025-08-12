Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2025 yılı 2'nci çağrısının başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Kacır, başvuruların 149 Uygulayıcı Kuruluş üzerinden alınacağını ve girişimcilere hızlandırıcı desteğin yanı sıra 900 bin lira TÜBİTAK BiGG Fonu yatırımı sağlanacağını açıkladı.

"TÜBİTAK BİGG YATIRIM PROGRAMI'NIN 2025 YILI 2'NCİ ÇAĞRISI BAŞLADI"

Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Teknoloji girişimcilerine yönelik TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2025 yılı 2'nci çağrısı başladı. İş fikri başvuruları, 149 Uygulayıcı Kuruluş üzerinden alınacak. Program kapsamında girişimcilere; hızlandırıcı desteğin yanı sıra 900 bin liraya kadar TÜBİTAK BiGG Fonu yatırımı sağlanacak. Ayrıca, BM UNIDO iş birliğiyle yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında girişimlere ek yatırım imkanı sunulacak. Teknoloji ekosistemimizi büyütmeye, girişimcilerimizin fikirlerini katma değerli ürünlere dönüştürmelerine destek olmaya devam edeceğiz."

TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2025 yılı 2'nci çağırısı için son başvuru tarihi ise 22 Ağustos olarak açıklandı.