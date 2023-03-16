TÜBİTAK "Deprem Özel Çağrısı" ile afete ilişkin bilimsel çalışmaları destekleyecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'tan edinilen bilgiye göre, Kurum, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen afetin açtığı yaraları sarmak ve izlerini silmek, gelecekte bu tür güçlükler yaşamamak için bilim temelli yaklaşımlar ve çözümler üreterek geleceği bilimle inşa etmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca, hem bilgi üretimi hem de nitelikli insan kaynağının gelişimi odaklı başlatılan programlarla araştırmacılara destek sağlanıyor.

Bu doğrultuda Kurum, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen Bilimsel Eğitim Etkinlikleri, Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım destekleme programları kapsamında "Deprem Özel Çağrısı" açtı.

Depremle ilgili konularda yüz yüze ya da çevrim içi bilimsel eğitim etkinliği düzenlemek isteyen bilim insanları, başvurularını bugünden itibaren 7 Nisan'a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden yapabilecek.

Depremle ilgili konularda yurt içi ve dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılacak bilim insanları ise başvurularını bugünden başlayarak 30 Haziran'a kadar aynı sistem üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular haftalık periyotlarla sonuçlandırılacak.

SAĞLANACAK DESTEKLER

Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Programı kapsamında ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı sağlayacak gelişmeler ve çalışmalara ilişkin bilgi edinilmesi, farklı disiplinlerden eğitici ve katılımcıların bir araya gelmesinin disiplinler arası ortak bilimsel çalışmalara altyapı oluşturması, katılımcıların çalışmalarının yönlendirilmesi, bilimsel gelişimlerine katkıda bulunulması, eğitim konularının çok boyutlu ve derinlemesine ele alınması amacıyla yurt içinde düzenlenen teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinlikleri desteklenecek.

Bu kapsamda etkinlik için bir defaya mahsus en fazla 100 bin lira ödenecek. Etkinlik yürütücüsü ve yardımcı personel ücretlerinin yanı sıra etkinlik yürütücüsü, eğiticiler, yardımcı personeller ve katılımcılar için yol, iaşe, konaklama giderleri ve ders ücretleri, kırtasiye, sarf malzemesi giderleri, teknik araç-gereç kiralama giderleri için destek sağlanacak.

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Programı kapsamında verilecek destek miktarı ABD için 1800 dolar, Avrupa için 1500 dolar olarak belirlendi. Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Programı kapsamında ise 2 bin liraya kadar destek imkanı oluşturulacak. Bu destekler katılım ücreti, konaklama ve yol giderlerini kapsıyor.