TÜİK açıkladı! 160 bin 162 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında 160 bin 162 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,8'ini otomobil, yüzde 25,3'ünü motosiklet, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 16,8 ARTTI



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 148,2, minibüste yüzde 79,9, kamyonda yüzde 75,1, kamyonette yüzde 48,5, otomobilde yüzde 44,0, otobüste yüzde 33,6 artarken traktörde yüzde 29,4 ve motosiklette yüzde 20,4 azaldı.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 111,2 ARTTI



Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 325,6, otomobilde yüzde 94,5, traktörde yüzde 85,5, minibüste yüzde 73,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62,6, kamyonette yüzde 51,7, kamyonda yüzde 47,7 ve otobüste yüzde 36,0 arttı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK AYI SONU İTİBARIYLA 26 MİLYON 640 BİN 971 OLDU



Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,7'sini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



OCAK AYINDA 921 BİN 387 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Ocak ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 70,3'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 5,3'ünü motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK AYINDA 158 BİN 175 ADET ARTTI



Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 111,2 artarak 160 bin 162 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 32,9 azalarak bin 987 adet oldu. Böylece Ocak ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 158 bin 175 adet artış gerçekleşti.



OCAK AYINDA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66,4'Ü BENZİN YAKITLI



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin yüzde 66,4'ü benzin, yüzde 22,3'ü dizel, yüzde 7,4'ü hibrit, yüzde 2,1'i elektrikli ve yüzde 1,8'i LPG yakıtlı. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 350 bin 770 adet otomobilin ise yüzde 36,8'i dizel, yüzde 34,9'u LPG, yüzde 26,9'u benzin, yüzde 1,0'ı hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.



OCAK AYINDA EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin yüzde 36,4'ü 1300 ve altı, yüzde 22,7'si 1401-1500, yüzde 21,9'u 1301-1400, yüzde 9,5'i 1501-1600, yüzde 6,5'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.