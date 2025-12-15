TÜİK çalışanlarından uluslararası başarı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verildi.

"Web Zekası" kategorisindeki "Çok Uluslu Girişim Grupları - Veri Keşfi Yarışması" çerçevesinde TÜİK çalışanlarından oluşan "ASE_TEAM" ekibinin, toplam üç kategorinin ikisinde derece elde ederek uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2025 yılının mart ayında başlayıp haziran ayında biten, 21 ülkeden 58 takımın katıldığı ve 16 takımın çözüm sunduğu yarışmada, referans yılı verilen 200 çok uluslu girişimin finansal tablolarının ve önemli bilgilerinin elde edilmesi hedeflenmiştir. Yarışma doğruluk, yeniden üretilebilirlik ve yenilik kategorilerinde değerlendirilmiştir. Takımımız yeniden üretilebilirlik (reusability) kategorisinde birincilik, doğruluk (accuracy) kategorisinde ise ikincilik elde etmiştir."

Elde edilen sonucun, TÜİK'in yalnızca resmi istatistik üretiminde değil, istatistiksel yöntem geliştirme ve ileri analitik alanlarında da Avrupa standartlarında bir yetkinliğe sahip olduğunu gösterdiğine ve bu anlamda gerek Kurum gerek ülke açısından övünç kaynağı olduğuna işaret edilen açıklamada, Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Ciro ve Hacim Göstergeleri Grup Başkanlığında görev yapan Ahmet Hilmi Oyan, Ebru Şen ve Serdar Ayar'dan oluşan ASE_TEAM ekibi kutlanarak, emeği geçen çalışanlara teşekkür edildi.