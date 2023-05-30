TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 3 AZALIRKEN İTHALAT YÜZDE 7,1 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artarak 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti.



NİSAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 17,2 AZALIRKEN İTHALAT YÜZDE 3 ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Nisan ayında yüzde 17,2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan, 18 milyar 50 milyon dolara geriledi.



Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3 artarak 21 milyar 219 milyon dolardan, 21 milyar 865 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 3 milyar 815 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 7,2 azalarak 39 milyar 914 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6 oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA YÜZDE 42,1 ARTTI



Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,1 artarak 6 milyar 147 milyon dolardan, 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Nisan ayında yüzde 79,1 iken, 2023 Nisan ayında yüzde 68,9'a geriledi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 32,9 ARTTI



Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,9 artarak 32 milyar 684 milyon dolardan, 43 milyar 444 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Nisan döneminde yüzde 71,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 65,1'e geriledi.



NİSAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,8 OLDU



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.



Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.



NİSAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 73,2 OLDU



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Nisan ayında ara mallarının payı yüzde 73,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,9 oldu.



İthalatta, 2023 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 76,0, sermaye mallarının payı yüzde 12,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,1 oldu.



NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 590 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 163 milyon dolar ile ABD, 970 milyon dolar ile Irak, 954 milyon dolar ile İtalya, 945 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,1'ini oluşturdu.



Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 115 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 751 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 177 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 943 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,5'ini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI



İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Nisan ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 691 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 175 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 153 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 117 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.



Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 17 milyar 253 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 136 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 482 milyon dolar ile İsviçre, 8 milyar 757 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 821 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ini oluşturdu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 4,5 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,5, ithalat yüzde 1,0 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,6 azalırken, ithalat yüzde 1,1 arttı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 4 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5'tir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7'dir.



Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,7'dir. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,4'tür. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,3'tür.



ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2023 YILI NİSAN AYINDA 17 MİLYAR 706 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 azalarak 17 milyar 706 milyon dolar, ithalat yüzde 10,1 azalarak 25 milyar 888 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 20,6 artarak 6 milyar 782 milyon dolardan, 8 milyar 182 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Nisan ayında yüzde 76,5 iken, 2023 Nisan ayında yüzde 68,4'e geriledi.



İHRACAT 2023 YILI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 73 MİLYAR 829 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azalarak 73 milyar 829 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artarak 116 milyar 948 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,2 artarak 33 milyar 127 milyon dolardan, 43 milyar 120 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Nisan döneminde yüzde 70,4 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 63,1'e geriledi.